Alanya’da sabah saatlerinde yaşanan feci trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti. Alanya Milli Egemenlik Stadyumu önünde yaşanan kazada, Tosmur istikametinden Alanya’ya gelen 07 NEP 40 plakalı motosiklet sürücü genç, karşıdan gelen otobüse önden çarptı. Motosikletle onlarca metre sürüklenen genç bu kez de karşıdan gelen bir diğer araç olan Chevrolet marka 07 BFU 129 plakalı aracın altına girdi. Motosiklet sürücüsü genç olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

KAYNAK: Büyük Alanya