Yangın, Akkuyu Mahallesi Akdeniz Üniversitesi Caddesi'ndeki lüks bir sitede binanın birinci katında çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören site sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, site içerisine itfaiye araçlarının girişi olmadığı için yangına hortum uzatarak müdahale etti. Sitedeki vatandaşlar kendini dışarı atarak, yaşananları meraklı gözlerle takip etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, Rusya uyruklu vatandaşların kaldığı öğrenilen dairenin iki odası yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)