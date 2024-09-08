Alanya'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu tatilcilerin ilgisini çekerken, Soğukkapı Plajı da bu yaz sezonunda popülerliğini artırdı. Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 66 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler, Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olan tarihi Kızılkule ve Alanya Tersanesi’nin gölgesinde deniz keyfi yaptı. Tatilciler, hem deniz hem de güneşin tadını çıkarırken, plajda yapılan çeşitli etkinliklerle de eğlenceli anlar yaşadı. Alanya'nın eşsiz manzarası eşliğinde, denizin keyfini çıkaranlar, güzel hatıralarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)