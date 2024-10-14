Etkinliğe katılanlar, kadın, çocuk ve hayvana yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş sergileyerek, kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirtti. "Bu bir kadın kırımı ve erkek terörüdür" şeklindeki ifadelerle tepkilerini dile getiren grup, mevcut hukuk sisteminde kadınların beyanlarının önemsenmediğini ve faillere kolayca ceza verilmediğini savundu. Kadınların toplumda her alanda eşitsizliğe maruz kaldığını vurgulayan kadın hakları savunucuları, bu durumun şiddetin temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Protestocular, kadın cinayetlerinin önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ve kadınların her türlü şiddetten korunması için güçlü yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, şiddete karşı seslerini yükseltmeye ve haklı mücadelelerinden vazgeçmemeye kararlı olduklarını ifade etti. Bu tür etkinlikler, toplumsal bilincin artırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.