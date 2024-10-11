Alanya, sıcak mevsimlerin son demlerini yaşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Pazar gününden itibaren yağış bekleniyor. Sıcak mevsimlerin sona yaklaşmasıyla birlikte, Alanya'ya yeni bir sağanak yağış dalgasının geleceği belirtiliyor. Pazar günü başlayacağı tahmin edilen sağanak yağışların, Pazartesi günü de etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

Yurt genelindeki hava durumu tahminlerine göre ise, Marmara'nın batısı ile Düzce-Bolu çevresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Ayrıca, Akdeniz Bölgesi'nde de yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Genel olarak, sıcaklıkların düşmeye başladığı bilgisi de verildi.