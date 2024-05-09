Zamlar ile ilgili açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, "Zam yapmayı hiç istemememize rağmen taksici esnafının artan maliyetleri nedeniyle Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanımız Adlıhan Dere başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i ziyaret ederek hem taşınanın, hemde taşıyanın mağdur olmayacağı fiyat ayarlamasına gidilmiş ve ayarlar 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere ilgili firmalarda yapılacaktır. Esnafımızdan her daim desteğini esirgemeyen Birlik Başkanımız Adlıhan Dere’ye ve antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



YENİ TAKSİMETRE ÜCRET TARİFESİ

Taksimetre Açılış: 25 TL

Km Ücreti: 37,50 TL

Kısa Mesafe Ücreti: 130 TL