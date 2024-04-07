Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafindan yapılan yol uygulaması ile bayram öncesi sürücüler bilgilendirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Avsallar Mahallesi'nde yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sürücüler; bayram süresince oluşacak trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazalar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

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Yerli ve Milli Araba markası olan TOGG ise Jandarma görevlerinde kullanılmak üzere yerini aldı.

Bir 3 kişi, araba ve yazı görseli olabilir

Editör: Can KISA