Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafindan yapılan yol uygulaması ile bayram öncesi sürücüler bilgilendirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Avsallar Mahallesi'nde yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sürücüler; bayram süresince oluşacak trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazalar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Yerli ve Milli Araba markası olan TOGG ise Jandarma görevlerinde kullanılmak üzere yerini aldı.