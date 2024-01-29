Kaza, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.T.(41) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücüsü asfalta yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye götürdü. A.T’nin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.