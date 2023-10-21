Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Ekim 2023 tarihlerinde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerinde yabancı plakalı araçlara yönelik Gümrük Süresi Denetim uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda; Alanya’da kalma süresi geçen, gümrük çıkışı yapması gerektiği halde çıkış yapmayan 15 yabancı plakalı araç jandarma ekiplerince tespit edilerek trafikten men edilip yed-i emin otoparkına çekildi.