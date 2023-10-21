Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Ekim 2023 tarihlerinde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerinde yabancı plakalı araçlara yönelik Gümrük Süresi Denetim uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda; Alanya’da kalma süresi geçen, gümrük çıkışı yapması gerektiği halde çıkış yapmayan 15 yabancı plakalı araç jandarma ekiplerince tespit edilerek trafikten men edilip yed-i emin otoparkına çekildi.
Alanya’da Süresi Dolan Yabancı Araçlar Toplanıyor
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya’da bulunan gümrük süresi dolan yabancı plakalı araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bir çok araç bağlanarak trafikten men edildi.
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