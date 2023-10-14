Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9-13 Ekim tarihlerinde ilçe genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik gümrük süresi denetim uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda Alanya’da kalma süresi geçen, gümrük çıkışı yapması gerektiği halde çıkış yapmayan 11 yabancı plakalı araç ekiplerce tespit edilerek trafikten men edilip gümrük müdürlüğüne teslim edildi. Uygulamada 16 yabancı plakalı araç ve sürücüye 25 bin 768 TL cezai işlem uygulandı.