Yüzme branşında ulusal ve uluslararası alanda sayısız madalya kazanarak Alanya'nın adını duyuran Işıl Dündar, engelleri aşan azmi ve hiç solmayan gülümsemesiyle binlerce kişinin kalbinde taht kurmuştu. Hayat dolu enerjisi ve yaşama sevinciyle çevresine ilham veren Işıl, bir süredir KOAH, solunum yetmezliği ve zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Durumu ağırlaşınca Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve entübe edilen genç sporcu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Azmiyle İlham Veren Bir Şampiyondu

Onun için dualar eden, iyi haber bekleyen binlerce Alanyalı, vefat haberiyle sarsıldı. Işıl Dündar, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda hayata karşı gösterdiği direnç, pozitif enerjisi ve etrafına yaydığı sevgiyle de tanınıyordu. Alanya için sadece madalyalar kazanan bir sporcudan çok daha fazlasıydı; o, engellerin aşılabileceğini, azimle her zorluğun üstesinden gelinebileceğini ve en önemlisi yaşama sevincinin hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini gösteren bir ilham kaynağıydı.

Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Hayatının baharında aramızdan ayrılan Işıl Dündar için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Merhumenin cenazesi, Hacı Arif Coşkun Ünal Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip dualar ve gözyaşları arasında Alanya Aşağı Oba Mezarlığı'na defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve tüm Alanya halkının bu acı gününde bir araya gelerek Işıl'ı son yolculuğuna uğurlaması bekleniyor. Taziye kabulünün ise Tosmur Mahallesi, Hazar Petrol yanında bulunan Altıntepe Sitesi'ndeki baba evinde yapılacağı bildirildi.

Işıl'ın başarıları, azmi ve Alanya'ya kattığı değerler her zaman minnetle anılacak ve onun hikayesi, gelecekteki özel sporculara ve tüm gençlere ilham vermeye devam edecek.



Yedigün Haber ailesi olarak, merhume Işıl Dündar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.