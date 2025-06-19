Alanya'da son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen, şehir merkezinde umut veren ve yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Esnafın işlerinin durgunluğundan şikayet ettiği bugünlerde, sevimli bir kedi tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bu kedi için mama parası amacıyla konulan kutu, kısa sürede dolup taştı. Bu durum, Alanya'da zor zamanlarda bile küçük bir dostluğun ve dayanışmanın ne kadar büyük tebessümler yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esnafın ve vatandaşların ilgisiyle adeta günün kazananı olan minik kedi, hem yerel halkın hem de Alanya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kedinin yanına mama almak için konulan kutuya atılan paralarla kısa sürede toplanan mamalar, bu sevimli canlıya gösterilen sevginin bir kanıtı oldu. Bu olay, Alanya'nın sıcak ve samimi atmosferini bir kez daha vurgularken, zorlu günlerde bile umut ve neşenin her zaman bir yerlerde var olduğunu gösterdi.