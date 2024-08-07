Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sokak köpekleri, bir çocuğa saldırarak yüzünü ve ayaklarını parçaladı. Olay, 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlköğretim Okulu yakınındaki Güzel Tower sitesinde meydana geldi. Mahalledeki sokak köpeklerinin, burada yaşayan çocuklar ve bireylere saldırdığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda sokak köpeği bulunduğunu ve bazı köpeklerin hasta olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. Bir mahallelinin ifadesine göre, “Bir komşumuzun çocuğu, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şu an hastanede tedavi ediliyor. Artık çocuklarımızı yalnız sokağa bırakamıyoruz. Bu konuda belediyeden yardım bekliyoruz” dedi.

Olay, mahalledeki sakinler arasında büyük bir korku yaratırken, bu tür durumların önüne geçilmesi için yerel yönetimlerin acil önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. Mahalle halkı, sokak hayvanlarının sayısının azaltılması ve sağlık kontrollerinin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.



KAYNAK: Büyük Alanya



