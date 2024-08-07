Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Yedigün Haber Ailesi olarak Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz.