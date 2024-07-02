Olay, Alanya’nın Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kişinin yolda bulunan çeşmenin yanında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin Ali Aydoğan’a (75) ait olduğu tespit edildi. Aydoğan’ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi