Alanya Belediyesi, “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli” krizinin ardından başka bir sıcak siyasi tartışmaya ev sahipliği yaptı. CHP Grubu’nun önergesi ile ‘Alanya Belediyesi Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’nın ismi ‘Tavşandamı’ olarak değiştirilirken, MHP’li meclis üyeleri bu duruma büyük tepki gösterdi.

Bugün gerçekleştirilen Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısında, kalabalık bir izleyici kitlesinin önünde gerginlik hat safhaya ulaştı. MHP'li üye Kayhan Balta, önergeye karşı duyduğu rahatsızlık sonrası meclisi terk etti.

Oylamanın ardından Alanya’da bulunan Devlet Bahçeli Parkı'nın adının ‘Tavşandamı Parkı’ olarak değiştirilmesine tepki gösteren MHP'li meclis üyelerinin ikinci oturuma katılmadığı görüldü.