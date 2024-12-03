Alanya’da son günlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli”nin kaldırılması, çeşitli tepkileri beraberinde getirdi. Bu olayın hemen ardından düzenlenen Alanya Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi’nde gergin anlar yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Kayhan Balta, gündemdeki bir tartışma üzerine meclisi terk etti.

‘Birleş Alanya’ söylemlerinize hiç bir şey uymuyor'

CHP Grubu’nun önergesiyle gündeme gelen “Devlet Bahçeli Yaşam Alanı”nın isminin “Tavşandamı” olarak değiştirilmesi önerisi, meclis içerisinde gerilimi artıran bir diğer konu oldu. Kayhan Balta, bu önerinin tartışılmasının ardından, “Olaylar üst üste geliyor. ‘Birleş Alanya’ söylemlerinize hiç bir şey uymuyor. Toplumu germe olayları daha da hızlanıyor bu yapımlarınızla, söylemlerinizle. Teşekkür ediyorum ve meclisi terk ediyorum.” ifadelerini kullanarak meclisten ayrıldı. MHP'li Kayhan Balta'nın meclisden ayrılmasının ardından CHP Grubu'nun sunduğu önergeyle oylama sunulan teklif oy çokluğuyla kabul edilerek bölgenin ismi 'Devlet Bahçeli Yaşam Alanı' yerine 'Tavşandamı' olarak değiştirildi.



OTURUMA VERİLEN ARANIN ARDINDAN MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ İKİNCİ OTURUMA KATILMADI

Tavşandamı'nda bulunan Devlet Bahçeli Parkı'nın adının Tavşandamı Parkı olarak değiştirilmesine tepki gösteren MHP'li meclis üyelerinin ikinci oturuma katılmadığı görüldü.