Alanya’da şehir içi trafiğinde önemli bir düzenleme yapıldı. Gezi treninin, şehir içi yollarında trafik akışını olumsuz etkilediği ve vatandaşlar arasında tartışmalara neden olduğu gerekçesiyle trafikten kaldırıldığı bildirildi.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gezi treni, şehir içi trafik akışında ciddi sorunlar yaratıyordu. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu tren, dar sokaklarda araç trafiğini aksatıyor ve özellikle yaz aylarında şehrin ana arterlerinde sıkışıklığa neden oluyordu. Odamızın bu konudaki yoğun çalışmaları ve girişimleri sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde gezi treninin trafikten kaldırılması kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Bu karar, Alanya’da trafik sorunlarının hafifletilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gezi treninin kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşların ve turistlerin daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.