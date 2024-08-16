Tarihi, eşsiz konumu, biyoçeşitliliği, benzersiz kıyıları, doğal güzellikleri ve yemek kültürü ile dünya turizminin göz bebeği Antalya, 3’üncü Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivaline ev sahipliğine yapacak. “Gelecek Antalya” temasıyla 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Festival, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival ile coğrafi işaretli ürünleri ve yerel mutfak kültürünü tanıtmak, gastronomi profesyonellerini bir araya getirerek sektöre katkı sağlamak ve yerli-yabancı ziyaretçilere mutfak kültürünün en güzel örneklerini sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatmak hedeflenirken, Antalya Karaalioğlu Parkı’nda dünyanın dört bir yanından gelen konuklar ile gastronomi dünyasının duayenleri ağırlanacak. Kentin saklı kalmış lezzetlerini dünya arenasına taşıyacak, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler ve turizm yazarlarının katılacağı Food Fest Antalya’nın tanıtımı için, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Başkanı Zeki Özen, Şef Mehmet Akdağ ve Şef Danilo Zanna katıldı. Protokol heyeti, toplantı salonunda hazırlanan Antalya tropik meyve bahçesi ve yerel lezzetler alanını gezdi. Antalya’nın tropikal ürünleri, Şef Danilo Zanna'nın yaptığı meyve salatasıyla katılımcılara tanıtıldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ZİRVEDE KALMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Toplantıda bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sürdürülebilir turizmin sağlanmasını gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. 5 Eylül’de Alanya’da gerçekleştirilecek tropikal meyve hasadına herkesi davet eden Başkan Özçelik, "Turizmde, tarımda zirvede kalabilmek adına çok çalışmalıyız. Sayın Başkanımızın önderliğinde düzenlenen bu tür festivallerle ve tanıtımlarla sürdürülebilir turizmin sağlanması önem taşıyor. Etkinliklerle ilgili çalışmaları hiç aksatmadan devam ettirmeliyiz ki Antalyamız hep zirvede kalsın. tropikal meyve hasadı 5 Eylül'de Alanya'da yapılacak. Hepinizi Alanya'ya davet ediyor, başta Sayın Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



BAŞKAN BÖCEK: UNUTULMAZ BİR LEZZET DENEYİMİ SUNULACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın eşsiz doğası ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını belirterek, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticileri ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getireceklerini söyledi. Başkan Böcek, “Festivalimiz, geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Festival süresince yerel ve uluslararası şeflerin düzenleyeceği atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel ve söyleşiler, konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıma fırsatı bulacak, hem de gastronomi dünyasındaki son trendler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Festivalimiz; Antalya’nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizi, festivale katılan çok değerli yerli ve yabancı ödüllü şefler aracılığıyla uluslararası arenada daha üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Ayrıca, Antalya’nın zengin gastronomi mirasını dünyaya tanıtarak, yerel lezzetlerin küresel arenada hak ettiği değeri görmesini sağlayacak ve turizm sektörümüzün sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz kapsamında bu yıl Alanya ilçemizde tropikal meyve hasadını da gerçekleştireceğiz. Antalyalı vatandaşlarımızı 6-8 Eylül tarihleri arasında, Antalya Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet şölenine davet ediyoruz” dedi. Şef Danilo Zanna ise, restoranlarında hazırlanan yemeklerde Antalya’nın 7 coğrafi işaretli ürününün kullanıldığını kaydetti. Protokol konuşmaların ardından Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi.