Alanya Belediyesi, ALTAV ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 19. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor. Usta heykeltıraşlar bir yandan eserlerini ortaya çıkarmaya devam ederken, bir yandan da çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmek adına okullarda düzenlenen söyleşi programlarına katılıyorlar. Seminer programları, Cikcilli Mahallesi’ndeki Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi ile devam etti. Seminere, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Doç. Yıldız Güner, Heykeltıraş Ezgi Bahadır ve Alanya Belediye Ressamı Emine Nur Sargullar konuşmacı olarak katıldı. Konferans salonundaki söyleşide, Okul Müdürü Ruhi Sarıkaya, öğretmenler ve öğrenciler heykel sanatına dair hem önemli bilgiler edindiler hem de merak ettikleri sorulara yanıt buldular. Önümüzdeki günlerde öğrenciler sempozyum alanını ziyaret ederek, eserlerin yapılış sürecine tanıklık edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten