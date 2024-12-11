Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 12’nci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali sona erdi. Bu yıl, “gelecek” teması işlenen festivalde 31 oyun, kentin 13 farklı salonunda sahnelendi. Yurt içinden ve yurtdışından profesyonel tiyatroların yoğun ilgi gösterdiği festivalde yer alan Alanya Belediye Tiyatrosu , ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ oyununu sanatseverler için sahneledi. Festivalin son günü olan 9 Aralık Pazartesi günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahne alan Alanya Belediye Tiyatrosu, salonu dolduran izleyiciden büyük beğeni aldı ve ayakta alkışlandı. İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Burcu Aksakal ve oyunun Yönetmeni Rejisör Yunus Emre Bozdoğan da izleyiciler arasındaydı. TAKSAV yönetimi tarafından Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularına plaket ve çiçek takdim edildi.



ÇİNAL: ÜÇÜNCÜ TURNEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bu sezon üçüncü turnemizi gerçekleştirdik. Adana ve Kazakistan’dan sonra Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ne katıldık. Festivalin son gününde tiyatro oyuncularımız tarafından ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ adlı oyunumuz sergilendi. 31 şehir tiyatrosu arasında yer almak bizleri onurlandırdı ve çok mutlu etti. Oyunumuz ve oyuncularımızın performansı İzmir seyircisi tarafından da çok beğenildi. Alanya’mızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.