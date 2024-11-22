Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şehri bir sanat merkezi haline getirmek için kolları sıvadıklarını açıkladı. Göreve geldiği andan itibaren sanat ve kültür alanında atılacak adımlarla ilgili çalışmaların başladığını belirten Özçelik, "Bu yolun en önemli kilometre taşlarından birisi de sizlersiniz. Tiyatroya gönül vermiş, sanatla yaşayan bu ekibe ve kentimizde sanatla uğraşan herkese destek vermeye hazırız" dedi.

Yeni bir Kültür Merkezi inşası için gerekli görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Özçelik, "Hem sizler için hem de kentimizde kültürle, sanatla uğraşan herkes için böyle bir merkezi hayata geçirmek istiyoruz. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni bir merkezin temelini atacağız" şeklinde konuştu.

Belediye Tiyatro Oyuncuları, Başkan Özçelik ve Başkan Yardımcısı Koçak’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kazakistan’da kazandıkları ödülü takdim etti.