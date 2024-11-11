Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi hekimleri Alanya’da yeni uygulamalarla hasta tedavi yöntemlerine her geçen gün yenilik katmaya devam ediyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ALKÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Taştan tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) Kliniğinde “Hipnoz Polikliniği” hizmet vermeye başladı.

HİPNOZ NERELERDE KULLANILIR?

Prof. Dr. Kenan Taştan, Türkiye’de tıp alanında uygulanmaya başlanan hipnoz tedavisi hakkında; hipnoz nedir, kimlere yapılmalı, hangi hastalıklara uygulanmamalı, hizmetten faydalanmak için neler yapılmalı? gibi merak edilenler hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlık Bakanlığınca hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanan hipnoterapi yöntemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kenan Taştan, “Hipnoz 5 bin yıllık tarihi olmasına rağmen üzerine konsensüse varmış bir tanımı olmayan ama kesinlikle bilimsel ve yasal olan, uygulamada çok etkili olan geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemidir. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği süreçler dâhilinde 300 saatlik klinik hipnoz eğitimi almış hekim, diş hekimi, klinik psikologlar hipnoz tedavisi yapabilmektedir. Hipnoz ile sağlanan tedavi hipnoterapi olarak bilinmektedir. Ünitemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden tebliğlerle belirlenen ücret karşılığında hastalarımıza bu hizmeti uygulamaktayız. Öncelikli olarak kişiyle ön görüşme yoluyla yöntemden fayda görüp görmeyeceği ve kaç seans tedavi görmesi gerektiğine karar veriliyor. Yaklaşık bir saate varan seanslar yapılıyor. Hipnoz seansları kişiden kişiye ve hastalık grubuna göre değişmektedir. Hipnoza yatkınlık testlerimiz var bu testleri yapıyoruz. Hipnoz bir terapi yöntemidir. Diğer terapilerde olduğu gibi terapistlere ve terapiye güven asıldır. İlk görüşmede biz buna mayalama diyoruz. Ortam güvenli ve sessiz olmalı, hipnoz koltuğu olmalıdır. Bunun haricinde hipnoz ve terapistle ilgili negatif düşünceleriniz varsa başlanmamalı diye düşünüyorum.” dedi.



HİPNOTERAPİ İLE ETKİN ÇÖZÜM SAĞLANIYOR

Kimlere hipnoz yapılmamalı sorusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Taştan, “Sağlık Bakanlığımızca kişiliğin iç görüsünün olmadığı şizofren, paranoya gibi hastalık gruplarına hipnoz yapılmamaktadır. Bireyler neyin doğru neyin hayal dünyasında olduğunu farkına varamıyor. Hipnozun uygun olmadığı bir diğer durumda madde bağımlılığıdır. Bunların dışında hemen hemen her alanda hipnoz yapılabilmekte, olumlu sonuçlar almaktayız. Kaygı, korku ve ağrı gibi birçok sorunda etkinliği kanıtlanmış olup etkili, ekonomik, yan etkisi olmayan ve doğru uygulandığında güvenilir bir yöntemdir. Kilo problemlerinde, cinsel sorunlarda, sigara bağımlılığında önemli bir yöntemdir. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireyler Mahmutlar Semt Polikliniğinde hizmet veren GETAT Merkezimize başvuruda bulunabilirler.” ifadelerine yer verdi.