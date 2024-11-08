Gün içinde tükettiğimiz yiyecekler ve çay kahve gibi içeceklerin dişlerin üzerinde bir miktar birikmeler ve tortulara neden olduğunu dile getiren Diş Hekimi Çelik, 6 ayda bir düzenli kontrol ve diş taşı temizliği yapılması gerektiğini söyledi.

Diş taşının oluşum nedenleri ve tedavisi hakkında da bilgi veren Diş Hekimi Cennet Tuncer Çelik, “Eğer uzun süre ağız bakımına dikkat etmezseniz, diş ipi, arayüz fırçaları ve gargaraları kullanmazsanız bir süre sonra diş taşı ve renklenmeler oluşuyor. Bu dişlerde estetik anlamda kötü bir görüntüye neden oluyor. Daha da önemlisi enflamasyona da yol açıyor. Diş etlerinde ağrı, acı ve kanamalara neden oluyor. Diş taşının oluşum aşaması bakterilerin salgıladığı asitlerle başlıyor. Diş taşı oluşurken, plaklar zamanla sertleşerek diş yüzeyinde ve diş eti çizgisinin altında mineralize halini alıyor. Diş taşı temizliği de bu eklentilerin özel aletlerle çıkartılmasıyla yapılıyor. Diş taşı temizliği öncesinde hastalara bilgilendirme yapıyoruz. İşlem sonrasında bir iki gün hassasiyet ve diş etinde kanamalar olabiliyor. Diş taşı temizliğinin ardından renk açma ve parlatma işlemi de yapıyoruz” diye konuştu.

Diş Hekimi Çelik son olarak şunları söyledi: “Diş hekimi muayenesi normal şartlarda 6 ayda bir gerçekleştirilmelidir. Yani herhangi bir probleminiz yok ise senede 2 kere mutlaka diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz”