Alanya’da ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yönelik mücadele hız kazandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, uyarılara rağmen iş yeri açma ruhsatı almayan 10 otelin faaliyetlerini durdurarak kararlı bir adım attı. Göreve geldiğinden bu yana zabıta ekiplerini ruhsat denetimlerine yönlendiren Özçelik, Alanya genelinde dört kez kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu süreçte işletmelere yapılan uyarılara rağmen ruhsat almayanlar arasında bulunan tesisler mühürlendi. Özçelik, 2024 yılında alınan ruhsat sayısının, önceki üç yılın toplamına yaklaşmasının, yapılan çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Mühürlenen oteller arasında Eva Beach Hotel, Clover Magic Garden Beach ve Club Wasa Holiday Village gibi tanınmış işletmeler yer aldı. Bu etkin müdahale ile Alanya’da turizm standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

KAYNAK: Yeni Alanya