Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapılarak broşür dağıtıldı. Öğrenim gören ve okul servisleriyle okullarına ulaşım sağlayan ilkokul ve ortaokul öğrenciler “Öğrenci Servisinde Güvenli Yolculuk Projesi” kapsamında servis araçlarına binilmesi, araç içerisinde ve inilmesi hakkında dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirildi. Proje kapsamında Hacı Kura İlkokulu öğrencilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Editör: Can KISA