Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Tosmur kontrol noktasında denetim yaptı. Araçları durduran ekipler sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve kurallara uymaları konusunda bilgilendilendirme yapılırken, ekipler sürücülere çikolata ve kolonya ikramında da bulunup bayramlarını kutladı. Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk’te kontrol noktasında ekipleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Editör: Can KISA