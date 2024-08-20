Alanya Kaymakamlığına bağlı denetim ekipleri, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Dimçayı bölgesindeki piknik alanlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 27 işletmeyi kapsayan kapsamlı bir inceleme yaptı.

Denetimler sırasında, bazı işletmelerin yasal gerekliliklere uymadığı tespit edildi. Özellikle, satış izni olmadan nargile ve alkol sunumu yapan 3 işletmeye toplamda 251 bin 127 TL cezai işlem uygulandı.

Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak ve işletmelerin yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla rutin olarak yapıldığı belirtildi. Alanya'daki turistik işletmelerin, sarsılan güvenin yeniden tesis edilmesi için yasal düzenlemelere riayet etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Denetim ekipleri, gelecekte de bu tür uygulamaların devam edeceğini ve halkın güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceklerini ifade etti.