Bugün erken saatlerde Alanya'nın Dimçayı mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla müdahale edildi.



Olay yerine intikal eden orman işletme müdürlüğü ekipleri ve jandarma, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin detaylı araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili yetkililer, olayın seyrini değerlendirirken, bölgedeki ormanların korunması ve yangın riskinin azaltılması konusunda önlemlerin önemini vurguladı.



Halkın yangın ihbarına gösterdiği duyarlılık, hızlı müdahale ve koordinasyon sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Bu tür olayların önlenmesi için vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve yangın konusunda bilinçli davranmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi