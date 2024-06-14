Alanya'ya yaklaşık 40 gün önce Siirt'ten gelen Erkan G. (16) ve Ömer Faruk Ö. (16) isimli çocuklar, Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde staj yapmaya başladı. İddiaya göre, iki çocuk 8 Haziran günü staj gördükleri otelin lojmanındaki oyun alanında futbol oynamaya başladı. Bir süre sonra oteldeki 4 güvenlik görevlisi çocuklarla tartıştıktan sonra ikisini de darp etmeye başladı. Darp sonucunda Erkan G. ve Ömer Faruk Ö.'nün kollarında ve bacaklarında yara izleri meydana geldi. Darp edilen iki genç daha sonra jandarmanın olay yerine gelmesiyle güvenlik görevlilerinden şikayetçi olurken, hastaneden de darp raporu aldılar.

İki çocuğun darp edilme anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde çocukların, güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği anlar yer aldı.

“Onların şefi geldi, boğazımı tuttu”

Mağdur çocuklardan Erkan G., güvenlik görevlilerinin gereken cezayı almalarını istediklerini belirterek, “Siirt'ten buraya staj yapmak için geldik. 3-4 gün önce lojmanın sahasında top oynarken oyun alanında bir tane güvenlik geldi. 'At topu biz de oynayalım' falan dedi. Biz 'hayır' dedik. Ondan sonra yanımıza bir güvenlik daha geldi. 'Oynayın ama ağaçlara falan topu vurmayın' dedi. O da oradan gittikten sonra 3-4 tane güvenlik daha geldi. Bizi videoya alarak geldiler. 'Hayırdır oğlum burada top oynuyorsunuz' dediler. Sonra onların şefi geldi, boğazımı tuttu, sonra vurdu. Sonra Şahin isimli kişi hem vurdu hem arkadan tekme attı. 2-3 gün sonra işten kovuldular. Ama lojmanın 10 metre ilerisinde bir lojmanda güvenlik şefi olarak devam ediyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Herhangi bir hapis veya ceza olmadığından bunu için mağduruz. Hapis veya ceza almalarını istiyoruz” dedi.

“Toplam 4 güvenlik gelip bizi dövdü”

Diğer mağdur çocuk Ömer Faruk Ö ise Siirt'e dönerek stajlarına orada devam edeceklerini belirterek, “Siirt'ten buraya 10-15 kişi staj yapmaya geldik. Stajyerler biz kendi aramızda oyun alanında futbol oynuyorduk. Top oynarken güvenlik şefi vardı arkamızda, bizi gördü ama hiç uyarmadı. Başka kişilerle konuşuyordu. Sonrasında bir tane güvenlik geldi, 'ben de oynayabilir miyim' dedi. Biz 'oynayamazsın, oyunumuz bitsin sonra seni alırız' dedik. O gitti, bu sefer bir tane daha güvenlikçi geldi. 'Oynayabilirsiniz ama etrafa zarar vermeden' dedi. Sonra 3 tane güvenlik geldi. O üçü bize doğru geldi. Argo kelimelerle fotoğrafımızı çekerek, küfür ederek geldiler. Arkadaşımıza 'düzgün konuş niye böyle davranıyorsun' dedi. Sonra arkadan gelen güvenlik şefleri 'tutanak tutun' dedi. Arkadaşımı darp ettikten sonra 'diğeri nerede' deyip bana vurdu. Sonra toplam 4 güvenlik gelip bizi dövdü. Güvenlikler bizi ayırdı, onlar gittiler. Biz jandarmaya haber verdik. Otelden bazı şefler bizim yanımızda durdular, Allah razı olsun onlardan. Bizi güvenlik amaçlı lojmana getirdiler. Bize onların işten atıldıklarını söylediler. Ama 10 metre yanda başka işe girdiler. Elini kolunu sallayarak başka stajyerleri de dövebilirler. Biz buraya staj yapmaya geldik. Biz güvenlik amaçlı Siirt'e gideceğiz stajımıza orada devam edeceğiz. Onların cezasını almasını istiyoruz. Çünkü bugün bize oldu yarın başka arkadaşlarımıza da olabilir” diye konuştu.