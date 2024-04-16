Olay, Toslak Mahallesi'ndeki Ketenlik İlköğretim Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar okul bahçesinde bulunan bir ağaçta yılan olduğunu fark etti. Durumun ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışma sonucunda ağaçtaki yılanı yakaladı. Yılan daha sonra bir çuvalın içine koyularak kontrol altına alındı ve doğaya bırakıldı. İtfaiyenin yılanı yakalama çalışmasını izleyen öğrenciler ise ekipleri alkış yağmuruna tuttu.

İtfaiye ekiplerinin yılanı yakalama çalışmaları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.