Olay, Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz ile eşi Nursel Yılmaz'ın kaldıkları bağ evinden silah sesleri duyuldu. Çevrede bulunan mahalleli ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı kocanın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay sonrası Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, jandarma intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)