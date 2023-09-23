İhtiyaç sahibi vatandaşların ve öğrencilerin tespit edilen ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği Alanya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantısı Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapıldı. Toplantı Kaymakam Ürkmezer, SYDV Müdürü Fikret Namal ve vakıf üyeleri arasında ilçede 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönemi için ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılacak olan eğitim ve ihtiyaç yardımı konusunda fikir alışverişinde bulunularak karara bağlandı. Bu kapsamda Alanya’da eğitim gören Alanya SYDV’de dosyası bulunan 733 hanede bin 441 öğrenciye 1 milyon 80 bin 750 TL eğitim materyali desteği yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak için gereken çalışmaları yaptık. Bu kapsamda SYDV’de dosyası bulunan 733 hanedeki bin 441 ihtiyaç sahibi öğrenciye gerekli eğitim materyali yardımında bulunduk. Öğrencilerimizin eğitimleri için her anlamda yanlarında olup gereken desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.