Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) kurulduğu günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alanya’da pek çok anlamlı farkındalık projesi üreten dernek 2023-2024 eğitim öğretim sezonun başlaması ile öğrencilerin de yanında yer aldı.

İhtiyaç sahibi öğrencileri belirleyen dernek, Konaklı Menderes İlkokulu ve Konaklı Gazi İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere yardım ettiler. İhtiyaç sahibi öğrenciler başta olmak üzere kırtasiye malzemelerini alan ve dağıtan dernek yönetimi bugün okullara ziyarette bulundular. Ziyaretlerde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALYİD Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetimi yer aldı. Okullarda ihtiyaç sahibi olan kırtasiye malzemesi almakta zorlanan öğrencileri sevindiren derneğe teşekkür eden Yusuf Yılmaz, örnek çakışmaları için Başkan Avni Erdoğan ve yönetimini tebrik etti.

Alanya’da faaliyet göstere dernek ve sivil toplum kuruluşlarını duyarlı olmaya davet eden Dernek Başkanı Avni Erdoğan, “Yeni eğitim öğretim sezonun açılması ile pek çok okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin kırtasiye malzemesi almakta zorlandıklarını biliyoruz. Ailelerimizi ve öğrencilerimizi böyle zamanlarda yalnız bırakmadık ve iki okulumuzdaki öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini temin ettik. ALYİD’i kurarken hedefimiz bu şehre dokunmak ve bu şehrin insanlarının her zaman yanında olmaktı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanya’daki tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Her derneğimiz bir okulda böyle bir çalışma yapsa ihtiyaç sahibi öğrencimiz kalmaz.” dedi.