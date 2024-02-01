Olay, saat 20.30 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki Hyundai marka kamyonete polis ekipleri uygulama noktasında ‘dur’ ikazında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü durmadan hızla yoluna devam etti. Çok sayıda polis araçları arka arkaya kamyonetin peşine takılarak anonslarla durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kamyonet durdurularak sürücüsü O.Y. yakalandı. Daha önceden drift yapmak ve alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenilen O.Y.’nin sürücü belgesi daimi iptal edildi. Aracına el konulan sürücüye ayrıca 80 bin lira para cezası yazıldı.