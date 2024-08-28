Alanya'nın Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bugün bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. yönetimindeki 07 C 32332 plakalı midibüs, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili daha fazla detayın elde edilmesi için çalışmalar sürüyor.