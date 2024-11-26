Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım 2024 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında toplam 139 motosiklet kontrol edilirken, 209 şahıs sorgulandı. Ayrıca, 14 işyeri de denetim altına alındı.

Denetimlerde, 7 motosiklete toplam 31.724 TL para cezası uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi. Bunun yanı sıra, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir şahıs için de tutanak tanzim edildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği artırmak ve kurallara uyumu sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.