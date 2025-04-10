Alanya’da yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Karataş'a prostat kanseri tanısı konulmasının ardından hekimi Doç. Dr. Ali Akkoç tarafından laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı önerildi. Hastanın da onayı alındıktan sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Avşar ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Topçuoğlu'nun da katıldığı operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası, hastanın 4. gününde taburcu edildiğini belirten Doç. Dr. Akkoç, "Laparoskopik cerrahi, açık cerrahiye kıyasla hastalara önemli faydalar sunmaktadır. Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha hızlı iyileşme süreci ve minimal yara izleri ile kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar bu yöntemin başlıca avantajlarıdır. Geleneksel açık radikal prostatektomi (açık prostat kanseri ameliyatı) yönteminde, göbek altından yaklaşık 15-20 cm’lik kesi yapılarak prostat bezine ulaşılırken, bu durum hastalar için daha fazla ağrı, daha uzun iyileşme süresi ve daha belirgin yara izine neden olabiliyor. Ayrıca, açık cerrahi sonrası enfeksiyon riski de daha yüksek olabiliyor. Laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı ise, karın bölgesine açılan 0,5-1 cm'lik 4-5 adet küçük delik aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu deliklerden içeri sokulan özel cerrahi aletler ve kamera sistemi sayesinde, prostat bezi minimal invaziv şekilde çıkarılabilirken, hastalara birçok avantaj sağlıyor." dedi.



Doç. Dr. Ali Akkoç sözlerine şöyle devam etti: "İleri düzey laparoskopik deneyim ve beceri gerektiren bu gibi kanser ameliyatlarının Alanya'da yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Eskiden hastalarımız bu tür kompleks operasyonlar için büyük şehirlere sevk edilirken, artık bu ileri düzey cerrahi müdahaleleri Alanya'mızda gerçekleştirebiliyoruz. Üroloji ailesi olarak, Alanya ve bölgemizde bu tür özellikli sağlık hizmetlerini sunmaya ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için ileri tıbbi teknolojileri kullanmaya devam edeceğiz."