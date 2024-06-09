Kaza, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halime Kat (23) yönetimindeki 07 BPA 379 plakalı motosiklet, M.E’nin (23) kullandığı 07 BPV 743 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kat, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü M.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi