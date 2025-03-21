Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı GAİN Park Stadyumu, bu akşam milli heyecana ev sahipliği yapacak. Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Eylül 2025'te başlayacak olan 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne yönelik bir hazırlık niteliği taşıyor.

Ümit Milliler, önceki gün Alanya'ya gelerek kamp sürecine girdiler. Dün GAİN Park Stadyumu'nda yapılan ter idmanı ile maç hazırlıklarını tamamlayan Türkiye Ümit Milli Takımı, taraftarlarının desteklerini bekliyor. Kosova ile oynanacak bu özel karşılaşma, futbolseverler için ücretsiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, takım 25 Mart Salı günü İstanbul'da Belarus ile bir başka hazırlık maçı yapacak.

Alanya'daki bu heyecan dolu maça futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Gökhan Gönül yönetimindeki genç milli takım, Kosova karşısında iyi bir performans sergileyerek hem hazırlık sürecine hem de taraftarlarına moral vermek istiyor.