12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.



Program, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal" isimli resim sergisiyle başladı. Kaymakam Ürkmezer, sergiyi gezerek öğrencilere emekleri için teşekkür etti.



Daha sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Programın devamında, Kaymakam Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Koçak ve Başsavcı Tekin, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Etkinlik, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, türkülerle ve Mehmet Akif Ersoy konulu oratoryo ile zeybek oyununu içeren "Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal" isimli gösterinin sergilenmesiyle sona erdi. Bu anlamlı program, katılımcılara milli duyguları pekiştiren bir atmosfer sundu.

