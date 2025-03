Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda toplum sağlığını tehlikeye atan gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, 6 sucuk üreticisinde mevzuata aykırı üretim gerçekleştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu firmaların ‘dana sucuk’ etiketi altında kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Listeye giren firmalar arasında Kısmetoğlu Beyti Et, Selcan Et, Afyon Sucukları, Yörükoğlu Peynir Dünyası, Salih Sucukları ve Ertürk Et yer alıyor. Bakanlık, güvensiz gıda üretimini önlemek için denetimlerini sıklaştırarak, tüketicileri koruma amacı güdüyor.

Tüketicilerin bu durumdan etkilenmemesi için alınacak tedbirlerin ve bu firmaların ürünlerinin piyasadan toplatılması büyük önem taşıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi İçin Tıklayın...