Yangın, saat 14.00 sıralarında Kızlar Pınar Mahallesi Kuloğlu Sokakta yer alan Şükrü Gündoğmuş 4-6 Yaş Kur’an Kursu lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lojmanın dördüncü ve en üst katındaki bir dairede elektrik sigortaları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevlerin çoğalmasıyla apartmanda kalan vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Apartmandaki diğer dairelere sıçramayan yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı dairenin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Editör: Can KISA