Alanya Kaymakamlığı denetim ekipleri tarafından 20 Eylül Çarşamba günü 22.00- 02.00 saatleri arasında Çarşı merkezi, Güllerpınarı ve Saray mahallelerinde tekel büfeler üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; Toplamda 19 tekel büfe denetlenmiş,

Denetimlerde

-Vergi levhası

-İşyeri ruhsatı

-Alkollü içki perakende satış belgesi

-Tütün mamulleri perakende satış belgesi

-18 yaş uyarı yazısı

-Saat 22:00 itibari ile alkol satışı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi,

Toplamda 8 işyerine saat 22:00 dan sonra alkol satışı yaptığı için 4733 sayılı kanun gereği yaptırımı 215.000 TL ile 1.060.000,00 arasında olan cezai işlem uygulanacak.