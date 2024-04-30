Alanya’da 7 Mart-30 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesindeki trafik kontrollerinde 28 bin 441 araç kontrol edilirken, 3 bin 959 sürücü ve 7 bin 334 adet plakaya ceza yazıldı, 281 araç trafikten men edildi. 242 şahsın ehliyetine el koyulurken, 7 bin 512 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 638 motosiklet ve sürücüsüne 10 milyon 270 bin 797 TL cezai işlem uygulanarak 258 motosiklet trafikten men edildi. Belirtilen tarihler arasında emniyet bölgesinde sürücülere toplam 31 milyon 29 bin 616 lira cezai işlem uygulandı.



Jandarmadan 11 milyon lira para cezası

Aynı tarihlerde jandarma bölgesindeki trafik kontrollerinde 57 bin 864 araç kontrol edilirken, 3 bin 725 sürücü ve 2 bin 10 adet plakaya ceza yazıldı, 394 araç trafikten men edildi. 118 şahsın ehliyetine el koyulurken, 15 bin 208 motosiklet kontrol edildi. Bin 497 motosiklet ve sürücüsüne 3 milyon 677 bin 44 lira cezai işlem uygulanarak 186 motosiklet trafikten men edildi. Belirtilen tarihler arasında jandarma bölgesinde sürücülere 11 milyon 838 bin 821 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet ve jandarma bölgelerinde belirtilen tarihlerde toplamda 86 bin 305 araç kontrol edilirken, 7 bin 684 sürücü ve 9 bin 344 adet plakaya ceza yazıldı. 675 araç trafikten men edildi, 360 sürücünün ehliyetine el koyuldu. 22 bin 720 motosiklet kontrol edilirken, 4 bin 135 motosiklet ve sürücüsüne 13 milyon 948 bin 241 TL ceza yazılarak, 444 motosiklet trafikten men edildi.

7 Mart-30 Nisan arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde sürücülere toplamda 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

Editör: Can KISA