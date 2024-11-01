Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin doğu, batı ve kuzeyinde bulunan mahallelerin grup yollarında kışa hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uğrak, İmamlı, Özvadi, Hocalar, Büyükpınar, Yeşilöz, Tırılar, Yaylakonak, Yalçı, Dimalacami, Bucak, Öteköy, Üzümlü, Bıçakçı, Bademağacı ve Obaalacami mahallelerinde, grup yollarında şarampol temizliği ve yağmur giderlerinin bakımı yapıldı.



Özellikle Yeşilöz ve Büyükpınar Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan ve göçükler nedeniyle bozulan yolların 4 ayrı noktasında taş duvar çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, yol güvenliğini artırmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.



Ayrıca, Toslak-Hacıkerimler grup yolunda da yolun bozulan kısımları sıcak asfalt ile kaplandı. Paşaköy ve Gedevet Yayla yolunda ise kış bakımları yapılarak, yoldaki şarampoller temizlendi. Alanya’da kış şartlarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımın kesintisiz sürmesini sağlamayı hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerel halkın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri almaya devam edecek.