Dün akşam gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşü öncesinde, Alanya Ülkü Ocakları üyeleri ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı etkinliğinde, Özçelik’in MHP ve Ülkü Ocakları mensuplarının bulunmasından rahatsız olduğu ve bu katılımcıların kortej dışında tutulmasını istediği öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren MHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları yöneticileri, milli bir kutlamada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Başkan Özçelik’in tutumunu eleştirdi.

MHP ve Ülkü Ocakları temsilcileri, bu tür yaklaşımların Cumhuriyet Bayramı’nın anlamına ters düştüğünü belirtti. Geçmişte milli bayramların her görüşten insanın bir arada kutlandığına dikkat çektiler.

Tartışmanın sebebinin, Ülkü Ocakları üyelerinin kortej yürüyüşünde en ön safta yer almak istemeleri ve Özçelik’in buna müsaade etmemesi olduğu iddia edildi. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası, korteje devam edildi. Vatandaşların da bu olaya tepkili olduğu gözlemlendi. Olay, Alanya'da kutlamaların ruhuna dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.