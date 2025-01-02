Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Alanya ekipleri, bölgedeki yollarda önemli bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan Yolu’nda kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma, vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için tuzlama çalışmalarıyla giderildi.

Ayrıca, Demirtaş Mahallesi'nde heyelan nedeniyle bozulan grup yolunda altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra, yol bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Dim bölgesindeki Gümüşkavak Mahallesi Karakütük mevkiinde de benzer temizlik ve onarım çalışmaları yürütüldü.