Kaza, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.B. (49) yolun karşısına geçmek istediği esnada, S.R.U. (31) idaresindeki 07 E 4235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.