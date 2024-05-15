Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda kantin ve yemekhane denetimlerini sürdürüyor. Çocukların sağlığı için yapılan denetimlerde sadece gıdalar değil, kantinlerin fiziksel, durumu, personeller, alet ve ekipmanlar da denetleniyor. Konu hakkında bilgi veren Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar kantinlerin kurallara uyduğunu dile getirdi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI GÖZETİLİYOR

Yapılan denetimler hakkında konuşan Müdür Mehmet Rüzgar şu ana kadar yapılan denetimlerde ceza yazılmadığını ifade etti. Rüzgar,” Alanya’da toplamda 256 kantin ve yemekhanemiz denetlendi. Bunları dönemde 2 kere denetliyoruz. Denetimler hem hijyen, hem de personel olarak yapılıyor. Kantinlerde kesinlikle gazlı içecek satışına izin vermiyoruz. Denetimlerimiz okulların açılmasıyla birlikte başladı. Aralıksız devam edecek. Çocuklarımızın sağlığı için aksatmadan kontrollerimizi tamamlayacağız. Süre ve uyarı yapılan kantinler var. Kantinlerimiz ve yemekhanelerimiz kurallara riayet ediyor” dedi.